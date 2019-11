Braunschweig (dpa/lni) - In Braunschweig hat es am Freitagabend eine erste Protestveranstaltung gegen den AfD-Parteitag gegeben. Mehrere Hundert Gegner versammelten sich. Der Parteitag findet am Samstag und Sonntag in der "Volkswagen Halle" in Braunschweig statt, der Namenszug wurde am Donnerstag aber mit grauen Platten abgedeckt.

Die Polizei rechnet vor allem für den Samstag mit 10 000 bis 12 000 Demonstranten gegen das AfD-Delegiertentreffen. Mehrere Kundgebungen in der Nähe des Parteitags sowie zwei Aufzüge durch die Stadt sind angemeldet. Die Verwaltung hielt es für nötig, Versammlungen um einige Meter zu verlegen oder zu vereinigen, eine wurde gar untersagt. Zudem sollte eine geplante Bühne deutlich kleiner ausfallen als von den Gegendemonstrationen gewünscht.

Gegen diese Auflagen gingen die Protestanmelder juristisch vor, scheiterten aber am Freitag beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Dies habe die verfügten Auflagen für rechtmäßig erklärt und damit die vorinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Braunschweig bestätigt, teilte die Stadt mit. Die Polizei plante im Vorfeld mit etwa 1000 Beamten für den dreitägigen Einsatz.

Programmatische Entscheidungen stehen auf dem zweitägigen Parteitag nicht an. Im Fokus steht die Wahl eines neuen Vorstands. Ein AfD-Sprecher ging kurz vor dem Treffen von etwa 600 Delegierten aus.