Kritik an möglichem AfD-Bundesparteitag in Braunschweig

Hannover (dpa/lni) - Vor einem AfD-Bundesparteitag möglicherweise in Braunschweig Ende November ist Kritik an dem Vorhaben laut geworden. Er verstehe nicht, warum der städtische Betreiber der Halle nicht alles versuche, einen derartigen Termin zu verhindern, sagte Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, am Dienstag in Braunschweig. Er kündigte Proteste gegen die rechtspopulistische Partei an.