Parteien - Bingen am Rhein

Bingen (dpa/lrs) - Joachim Paul wird nun doch nicht bei der Wahl zum neuen Landesvorsitzenden der rheinland-pfälzischen AfD antreten. Er werde bei dem Parteitag am Samstag in Bingen zugunsten von Michael Frisch verzichten, sagte Paul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten der "Trierische Volksfreund" und der SWR darüber berichtet.