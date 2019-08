Artikel per E-Mail versenden

Berlin (dpa/bb) - Wäre an diesem Sonntag Wahl in der Hauptstadt, käme die rot-rot-grüne Berliner Regierungskoalition wieder auf eine solide Mehrheit. Allerdings haben die Grünen wie in Umfragen zuvor die Nase vorn. Das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der "Berliner Zeitung" (Samstag). Die Grünen könnten demnach mit 24 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinen, gefolgt von der Linke mit 17 Prozent sowie SPD und CDU mit jeweils 16 Prozent. Die AfD kommt laut Umfrage auf 11 Prozent, die FDP auf 6. Die Veränderungen im Vergleich zum Vormonat lagen bei allen Parteien lediglich bei maximal +/- 1 Prozent. Befragt wurden Ende August 1003 Berliner.