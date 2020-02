Berlin (dpa) - Die Spitze der Unionsfraktion hält vor dem Hintergrund der Regierungskrise in Thüringen strikt an der Abgrenzung zu AfD und Linkspartei fest. Es gebe kein Wackeln nach links wie rechts, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Diese Haltung sei am Montag im Fraktionsvorstand unterstrichen worden. Er setze AfD und Linkspartei jedoch nicht gleich - sondern habe jeweils Gründe, eine Zusammenarbeit abzulehnen. So gebe es in der Linkspartei immer noch Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden.

Deutschland tue weder sozialistischer Mief gut noch Rechtsradikale wie der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke, sagte Grosse-Brömer. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Linkspartei nach Teilnehmerangaben am Montag im CDU-Vorstand als nicht so schlimm wie die AfD bezeichnet. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte ihm heftig widersprochen.

Grosse-Brömer bescheinigte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, sie habe nach dem Motto "erst das Land, dann die Partei, dann die Person" gehandelt. Der Prozess der Suche nach einem Kanzlerkandidaten werde in enger Abstimmung zwischen Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder stattfinden. Kramp-Karrenbauer habe den Rückhalt einer klaren Zustimmung der Partei. Solange sie im Amt sei, habe sie die volle Berechtigung, den Prozess von vorne zu gestalten.

Der CDU-Politiker nannte die ultrakonservative CDU-Splittergruppe Werteunion unbedeutend und überbewertet. Sie sei von den Medien in der Vergangenheit auch hochgeschrieben worden. Zu Forderungen aus der eigenen Partei, Mitglieder der Gruppe aus der CDU zu drängen, wollte er sich nicht äußern. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte die Gruppe zuvor scharf attackiert. Der "Rheinischen Post" sagte er, jeder in der Werteunion müsse sich überlegen, ob sein Platz noch in der Union sei. "Wenn nicht, müsste er konsequenterweise sein Parteibuch zurückgeben", verlangte Hans.