Berlin (dpa) - Im Rennen um den SPD-Vorsitz haben Vizekanzler Olaf Scholz und seine Brandenburger Teampartnerin Klara Geywitz offene Unterstützung bekommen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt und Abgeordnete, Niels Annen, und der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, begründeten am Mittwoch in einem offenen Brief an die SPD-Mitglieder, warum sie das Duo beim laufenden Mitgliederentscheid wählen würden.

Geywitz und Scholz stünden für Erfahrung und Erneuerung und hätten bewiesen, "dass sie das sozialdemokratische Reden auch in sozialdemokratisches Handeln übersetzen". So stehe das Duo für realistische Vorschläge von einem gerechteren Steuersystem bis hin zu einem Mindestlohn von mindestens 12 Euro.

Von Anfang September bis zum vergangenen Wochenende hatten sich die zuletzt sechs Kandidatenteams öffentlich vorgestellt. 425 630 SPD-Mitglieder können bis zum 25. Oktober ihre Stimme abgeben.