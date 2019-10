Berlin (dpa/bb) - Berlins SPD- und Regierungschef Michael Müller hat sich gegen die Enteignung großer Immobilienkonzerne gewandt und seine Partei davor gewarnt, entsprechende Bestrebungen einer Mieterinitiative zu unterstützen. Die SPD müsse im Hinblick auf den Wohnungsmangel und steigende Mieten bei ihrer "verantwortungsvollen Position" bleiben, sagte Müller am Samstag auf einem SPD- Landesparteitag. Und die laute "Bauen, Kaufen, Deckeln": Es sei richtig, auf mehr Neubau, den Ankauf von Wohnungsbeständen und den Mietendeckel zu setzen, der die zuletzt stark angestiegenen Mieten in Berlin fünf Jahre einfrieren soll.

Das Bündnis "Deutsche Wohnen & Co enteignen" will Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaften und strebt dazu ein Volksbegehren an. Die SPD will sich nun auf dem Parteitag dazu positionieren.