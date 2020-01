Berlin (dpa/bb) - Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hat in einem Brief an die Mitglieder der Berliner SPD am Mittwoch erklärt, warum er nicht mehr als Landesvorsitzender kandidieren möchte. "Nach vielen Gesprächen in den letzten Wochen ist deutlich geworden, dass sich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Berlin viele Genossinnen und Genossen neue Impulse für unsere Partei wünschen", schreibt Müller. Er sei seit zwölf Jahren Landesvorsitzender, diese Aufgabe mache viel Spaß, fordere einen aber auch. "Ich glaube, dass es gut ist, wenn jetzt neue Köpfe Verantwortung übernehmen und unsere Partei nach dem nächsten Landesparteitag im Mai führen. Darum werde ich nicht mehr für diese Funktion kandidieren."

"Lasst uns auf unserem Weg weitermachen und dafür kämpfen, dass wir auch nach 2021 die führende politische Kraft in Berlin bleiben", forderte Müller, der ankündigte, seine Arbeit als Regierender Bürgermeister fortsetzen zu wollen. Er werde weiter daran arbeiten, Investitionen und Arbeitsplätze in die Stadt zu holen. "Vor allen Dingen möchte ich mit Euch zusammen jeden Tag dafür kämpfen, dass Berlin weiter die Stadt der Freiheit und Toleranz bleibt, wofür sie weltweit geliebt wird", heißt es in dem per E-Mail verschickten Brief an die SPD-Mitglieder.