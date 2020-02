Magdeburg/Potsdam (dpa) - Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Wolfgang Böhmer findet die AfD-Sympathisanten in den Reihen seiner CDU erschreckend, hält aber eine Isolierung der AfD selbst für falsch. Er sehe keinen Grund, die AfD zu wählen, es müsse aber zur Kenntnis genommen werden, dass sie gewählt werde, sagte der 84-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Die AfD verschwindet nicht dadurch, dass man sie im Parlament ignoriert."

Böhmer reagierte damit auf die Debatte, die nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten wieder entbrannt ist. Die Wahl war nur mit nahezu allen Stimmen von AfD und CDU möglich. Die Bundesparteien von CDU und FDP hatten nach der Wahl interveniert und bekräftigt, dass eine Zusammenarbeit oder eine Abhängigkeit von AfD-Stimmen nicht infrage kommt. Auch eine Zusammenarbeit oder eine aktive Unterstützung der Linken schließt die Bundes-CDU weiter kategorisch aus. In Thüringen erschwert dies nach dem Rücktritt Kemmerichs die Lösungssuche, denn Linke, AfD und CDU stellen die drei größten Fraktionen im Landtag.

Derzeit gebe es keine inhaltliche Diskussion, sondern eine rein methodische Abgrenzung, sagte Böhmer. Er warnte davor, die Fehler im Umgang mit der PDS - der Vorläuferpartei der Linken - zu wiederholen. "Wenn die PDS den Antrag eingebracht hätte, zwei plus zwei ist vier, dann hätten wir dagegen gestimmt", erinnerte er sich an das Agieren der CDU in Sachsen-Anhalt. "Das war nicht überzeugend."

Böhmer wurde 2002 Ministerpräsident und löste mit einer Koalition aus CDU und FDP das "Magdeburger Modell" ab. Acht Jahre lang hatte zuvor SPD-Ministerpräsident Reinhard Höppner eine Minderheitsregierung angeführt und sich von der PDS dulden lassen. Dabei wollte Höppner in den letzten Jahren eigentlich mit wechselnden Mehrheiten regieren, stimmte aber fast alle Gesetze mit der PDS ab.

Im Interview warb Ex-Regierungschef Böhmer dafür, mit den AfD-Sympathisanten in den eigenen Reihen zu reden - und auch den Wählerinnen und Wählern Entwicklungen zu erklären. Deutschland stehe vor einer ähnlichen Situation wie in den 1930er Jahren. Damals hatten nach einem Erstarken der politischen Ränder die Nationalsozialisten die Mehrheit errungen und die NS-Diktatur aufgebaut.

Die Ähnlichkeit interessiere nur Menschen, die sich ein bisschen mit Geschichte befasst hätten, sagte Böhmer. "Man muss also deutlich sagen, dass dieser Weg schon einmal gegangen wurde - und zwar in Deutschland mit einer ziemlichen Begeisterung." Das dürfe nicht wieder passieren. "Doch diese Überzeugung entsteht bei den Wählern nicht dadurch, dass man die AfD im Parlament schneidet."

Auch der frühere Partei- und Fraktionschef der Brandenburger CDU, Ingo Senftleben, schaltete sich in die Debatte zum Umgang seiner Partei mit Linken und AfD ein. Mit Blick auf die Situation in Thüringen sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk: "Ich bin auch kein Freund der Linken und ich bin auch kein Freund von linken Regierungschefs, aber ich bin ein Freund davon, Wählerwillen zu akzeptieren und den als Partei auch anzunehmen."

Die CDU solle nicht ihre Inhalte über Bord werfe. Aber: "Die Wähler haben es satt, dass wir uns einfach nur parteitaktisch aufstellen", sagte er. "Ich kann aus meiner ostdeutschen Erfahrung heraus sagen: Ein einfaches Nein bildet einfach nicht die Lebensrealität ab."