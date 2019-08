Berlin/Kiel (dpa) - Im Rennen um den künftigen SPD-Vorsitz wollen sich Parteivize Ralf Stegner und die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, als Duo bewerben. Das verlautete am Mittwoch aus Parteikreisen in Berlin. Zuerst hatte der "Spiegel Online" darüber berichtet. Stegner wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Nach "Spiegel"-Informationen haben Stegner und Schwan ihre Kandidatur gegenüber den drei kommissarischen Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel angekündigt. Am Freitagmittag wollen sie sich in Berlin öffentlich erklären, wie es aus Parteikreisen weiter hieß.