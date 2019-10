Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Landesverband der AfD ist nach eigenen Angaben noch auf der Suche nach passenden Räumen für den Parteitag im November. Auf Anfragen der Partei habe es mittlerweile 76 Absagen gegeben, sagte deren Sprecher Ronald Gläser am Mittwoch. Der Parteitag werde aber stattfinden und möglichst auch in Berlin. "Es gibt verschiedene Verhandlungen, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen", erklärte der AfD-Sprecher. Eine Option sei, Veranstaltungsräume in Brandenburg zu suchen, wenn sich in Berlin keine finden lassen sollten. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über das Thema berichtet.

Grund für die bisherigen Absagen seien zum Teil ideologische Vorbehalte gegen die Partei, sagte Gläser. Zum Teil hätten Hoteliers aber auch Angst vor nächtlichen Angriffen auf ihr Haus durch politische Gegner der AfD.