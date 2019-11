Berlin (dpa/bb) - Der AfD-Landesgeschäftsführer Alexander Bertram gibt seinen Posten zum Ende des Monats ab. Es sei dessen eigene Entscheidung gewesen, sagte AfD-Sprecher Ronald Gläser am Montag. Bertram habe neben seiner Arbeit als AfD-Fraktionschef in Treptow-Köpenick auch die schwierige Planung zweier schließlich abgesagter Landesparteitage übernommen und dabei Übermenschliches geleistet, sagte Gläser. "Er hat von sich aus gesagt, er lege die Landesgeschäftsführung nieder." Zuletzt hatte die AfD für den Parteitag keine Räume in Berlin gefunden, der für das vergangene Wochenende geplant war und dann verschoben wurde. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über Bertrams Pläne berichtet.

Derzeit werde ein Nachfolger gesucht, entschieden sei darüber aber noch nicht, sagte der Sprecher. Am Dienstag tage der Landesvorstand und werde sich dann ebenfalls mit der Frage beschäftigen.