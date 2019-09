Berlin (dpa) - Im Streit in der Bremer AfD will die Spitze der Bundespartei kommende Woche über mögliche Konsequenzen entscheiden. Der Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz und sein Parteikollege Thomas Jürgewitz hatten am Freitag in Berlin nacheinander Gelegenheit, dem Parteivorstand ihre Sicht der Dinge darzulegen. Beide werfen sich gegenseitig parteischädigendes Verhalten vor. Wie ein Parteisprecher mitteilte, wurde anschließend jedoch kein Beschluss gefasst. Der Bundesvorstand will nach Angaben des Sprechers erst am Montag in einer Telefonkonferenz über mögliche Ordnungsmaßnahmen abstimmen.

Magnitz ist Mitglied des Bundestages und der Bremischen Bürgerschaft. Er war vom Parteivorstand aufgefordert worden, eines seiner Mandate abzugeben. Außerdem warf ihm die Parteispitze vor, er habe die Fraktion in Bremen gesprengt. Deren Vorsitzender war Jürgewitz gewesen, der seinerseits versucht hatte, Magnitz an der Spitze des Landesverbands zu verdrängen. Am Sonntag wählte die Bremer AfD schließlich den ehemaligen Bundespolizisten Peter Beck zum Vorsitzenden.

Bei der Bremer Landtagswahl Ende Mai hatte die Alternative für Deutschland 6,1 Prozent der Stimmen bekommen. In der Bürgerschaft ist sie mit fünf Abgeordneten vertreten.