Bautzen (dpa/sn) - Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens will für den Bundesvorsitz der SPD kandidieren. Der SPD-Politiker tritt gemeinsam mit der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an. "Was auch kommt, meine Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt Bautzen werde ich weder aufgeben noch vernachlässigen", sagte Ahrens am Freitag. Die Kraft für Bautzen wolle er auf "neuer Ebene nutzen", so Ahrens.