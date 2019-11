Baunatal/Flörsheim (dpa/lhe) - Die hessische SPD will heute im nordhessischen Baunatal ihre neue Landesvorsitzende küren. Einzige Kandidatin für die Nachfolge von Thorsten Schäfer-Gümbel ist die bisherige Generalsekretärin Nancy Faeser. Schäfer-Gümbel war im Oktober zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit gewechselt. An der Spitze der SPD-Fraktion im Landtag in Wiesbaden hatte Faeser bereits Anfang September das Zepter übernommen.

Auch die hessische CDU trifft sich heute zu einem Parteitag. In Flörsheim am Main wollen sich unter anderem acht parteiinterne Vereinigungen vorstellen, darunter die Frauen Union und die Senioren Union. Auch die Kommunalpolitik wird ein größeres Thema - mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen in Hessen 2021.