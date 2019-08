Berlin (dpa) - Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg werben die Grünen für einen Regierungswechsel in beiden Ländern und präsentieren sich als Garant gegen einen Rechtsruck. "In beiden Ländern braucht es reale Veränderungen, allem voran beim Klimaschutz". Das sagte Parteichefin Annalena Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind die Kraft, die den Mut für diese Veränderung in die Regierungen tragen kann." Die Wahlen seien entscheidend für die gesamte politische Debatte in Deutschland. "Wir stehen als Garant gegen den Rechtsruck und für Weltoffenheit."