Artikel per E-Mail versenden

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Die CSU-Landtagsfraktion beendet heute ihre Herbstklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Im Zentrum des letzten Tages steht ein Besuch von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Unmittelbar vor den entscheidenden Beratungen der Koalitionsspitzen am Donnerstagabend in Berlin dürfte das geplante, große Klimaschutz-Paket von Union und SPD in dem Gespräch eine zentrale Rolle spielen. Direkt nach der Klausur wollen Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder dann nach Berlin reisen.

Auch die AfD-Landtagsfraktion beendet am Donnerstag ihre Herbstklausur. Am Mittag will die Fraktionsspitze dort die Ergebnisse der Beratungen vorstellen. Grüne und SPD tagen noch bis Freitag.