Cottbus (dpa/bb) - Für die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock ist mit Blick auf den Strukturwandel in der Lausitz das größte Problem der Menschen dort die "absolute Unsicherheit." Sie wüssten nicht, wohin die Reise gehe und wie lange ihre Arbeitsplätze noch in der jetzigen Form da seien, sagte Baerbock am Mittwoch im Inforadio des RBB. "Und deswegen sagen wir, es braucht eine klare Ansage für die Menschen in der Region, dass wir im nächsten Jahrzehnt aus der Kohle gemeinsam aussteigen, insgesamt aber die Energieregion weiter stärken und zu einer Region der Zukunft zu entwickeln, im Sinne der Beschäftigten."