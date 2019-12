Thüringer CDU wertet verlorene Wahl aus: Kritik an Mohring

Apfelstädt (dpa/th) - Nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl ist innerhalb der Thüringer CDU Kritik an der Fokussierung im Wahlkampf auf den Spitzenkandidaten Mike Mohring laut geworden. "Wir brauchen keine One-Man-Show, wir brauchen ein Team, wir brauchen eine Mannschaft", sagte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg am Donnerstag nach einem Treffen von CDU-Landes- und Bundespolitikern sowie Orts- und Kreisvorsitzenden der Partei in Apfelstädt (Kreis Gotha). Ähnliche Kritik hätten auch andere bei dem Treffen geäußert, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Mehrere Teilnehmer hielten die Kritik im Gespräch mit der dpa für berechtigt.

Mohring sagte, nur in zwei Wortmeldungen sei man auf das Thema zu sprechen gekommen. Die CDU habe nur eine Chance, wenn sie sich auch als Mannschaft verstehe. Die CDU hatte die Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober verloren und wurde erstmals seit der Wiedervereinigung nur drittstärkste Kraft. Im Parlament büßten die Christdemokraten mehr als ein Drittel ihrer Sitze ein.

Laut Teilnehmerkreisen wurden auch die Debatten nach der Wahl diskutiert - etwa der Vorstoß des CDU-Fraktionsvize Michael Heym, der mit Blick auf die schwierige Regierungsbildung nach der Wahl gefordert hatte, auch mit der AfD zu sprechen. Heym selbst forderte am Rande der Veranstaltung Geschlossenheit in der Thüringer CDU. Man müsse mehr diskutieren in der Partei. "Aber dann müssen wir auch die Kraft haben, hinter einer Mehrheitsmeinung geschlossen zu stehen", sagte Heym.

Mohring forderte nach der fast fünfstündigen Aussprache, den Blick nach vorn zu richten. Es gehe darum, wie man sich für eine zukünftige Landtagswahl aufstelle. "Die CDU darf nicht verantwortlich sein, dass es zu Neuwahlen kommt, die CDU darf nicht verantwortlich sein, dass es Stillstand gibt und die CDU muss schauen, dass sie eine Rolle hat, wo Gesprächsbereitschaft im Mittelpunkt steht und nicht Gesprächsverweigerung", sagte Mohring.

Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete und Beauftragte der Bundesregierung für die ostdeutschen Länder, Christian Hirte, sagte auf die Frage, ob Mohring noch der Richtige sei, die Thüringer CDU zu führen: "Ich habe kaum Stimmen gehört, die das infrage ziehen." Mohring sei als Landespartei- und Fraktionsvorsitzender gewählt. Daher stelle sich die Frage gar nicht.