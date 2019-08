Altenberg (dpa/sn) - Die Freien Wähler (FW) in Sachsen fordern eine Grenzpolizei unter Regie der Landespolizei. In ihr sollten neben Landespolizisten auch Bundespolizisten mitwirken, sagte FW-Spitzenkandidatin Cathleen Martin am Montag in Altenberg (Osterzgebirge). Auch die Finanzierung sollten sich Bund und das Land teilen. Martin begründete das vor allem mit der Grenzkriminalität. Eine Verlegung der Bundespolizei vom Standort Altenberg nach Dippoldiswalde lehnen die Freien Wähler zudem vehement ab.