Altenberg (dpa/sn) - Der Bundeschef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, hat sich vehement gegen weitere Steuerbelastungen für Bürger ausgesprochen. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Bundestagsparteien bei der angeheizten Stimmung in Deutschland weiter an der Steuerschraube drehen", sagte Aiwanger am Montag am Rande eines Wahlkampftermins der sächsischen Freien Wähler in Altenberg (Osterzgebirge) der Deutschen Presse-Agentur: "So verspielt man weiter Vertrauen in die Politik."