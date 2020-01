Berlin (dpa/bb) - Der Landesvorsitzende der Berliner AfD, Georg Pazderski, will beim nächsten Parteitag nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidieren. Das gab der 68-jährige AfD-Politiker am Dienstag vor Journalisten in Berlin bekannt. Der Landesparteitag ist für den 25./26. Januar geplant. Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus will Pazderski dagegen bleiben. "Es ist kein Abschied aus der Politik", sagte er. "Ich behalte mir vor, für den Bundestag oder das Abgeordnetenhaus zu kandidieren." Wofür er 2021 antrete, habe er noch nicht entschieden.

Sein Entschluss, für die Vorstandswahl nicht noch einmal zu kandidieren, sei das Ergebnis einer Reihe von Gesprächen, die er mit seiner Familie und ihm nahe stehenden Personen geführt habe, habe aber nichts mit der aktuellen Lage der Partei zu tun. Er wolle künftig seine Schwerpunkte auf die Familie und seine Funktion im Abgeordnetenhaus setzen, sagte Pazderski in seiner "persönlichen Erklärung". Noch in der vergangenen Woche hieß es von der AfD, Pazderski stelle sich der Wiederwahl.