Zum Hauptinhalt springen

Plan der ParteispitzeWie die Grünen ihren Klimakurs verschärfen wollen

Lesezeit: 4 Min.

Die Spitze um die Parteichefs Felix Banaszak und Franziska Brantner distanziert sich vom Kurs von Robert Habeck, der das Thema Klima zuletzt nur defensiv setzte.
Die Spitze um die Parteichefs Felix Banaszak und Franziska Brantner distanziert sich vom Kurs von Robert Habeck, der das Thema Klima zuletzt nur defensiv setzte. (Foto: Chris Emil Janssen/Imago)

Neues Strategiepapier: Die Grünen wollen wieder Klimapartei sein. Aber anders als bisher. Geförderte E-Autos, neue Abgaben für fossile Konzerne und die Rückkehr zum 49-Euro-Ticket sollen die Kosten für Bürger und Gesellschaft abfedern.

Von Markus Balser, Berlin

Dass auf Grünen-Parteitagen hart diskutiert wird, hat Tradition. 1999 in Bielefeld etwa. Zuerst flogen Worte, dann traf ein Farbbeutel Außenminister Joschka Fischer. Erzürnt hatte Delegierte, dass er die Bundeswehr in den Kosovo-Einsatz geführt hatte. 2001 das nächste Beben: Die Friedenspartei beschloss in Rostock nach dem 11. September, dass Krieg als politisches Mittel infrage kommen kann – und stimmte dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu.

Zur SZ-Startseite

Biografie über Winfried Kretschmann
:Der Erblasser

Die Journalistin Dagmar Seitzer hat ein Buch über Winfried Kretschmann geschrieben, den bisher ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten. Auch die Aspiranten auf seine Nachfolge kommen zu Wort. Beide versprechen etwas.

Rezension von Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite