Neues Strategiepapier: Die Grünen wollen wieder Klimapartei sein. Aber anders als bisher. Geförderte E-Autos, neue Abgaben für fossile Konzerne und die Rückkehr zum 49-Euro-Ticket sollen die Kosten für Bürger und Gesellschaft abfedern.

Dass auf Grünen-Parteitagen hart diskutiert wird, hat Tradition. 1999 in Bielefeld etwa. Zuerst flogen Worte, dann traf ein Farbbeutel Außenminister Joschka Fischer. Erzürnt hatte Delegierte, dass er die Bundeswehr in den Kosovo-Einsatz geführt hatte. 2001 das nächste Beben: Die Friedenspartei beschloss in Rostock nach dem 11. September, dass Krieg als politisches Mittel infrage kommen kann – und stimmte dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu.