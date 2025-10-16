Dass auf Grünen-Parteitagen hart diskutiert wird, hat Tradition. 1999 in Bielefeld etwa. Zuerst flogen Worte, dann traf ein Farbbeutel Außenminister Joschka Fischer. Erzürnt hatte Delegierte, dass er die Bundeswehr in den Kosovo-Einsatz geführt hatte. 2001 das nächste Beben: Die Friedenspartei beschloss in Rostock nach dem 11. September, dass Krieg als politisches Mittel infrage kommen kann – und stimmte dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu.
Plan der ParteispitzeWie die Grünen ihren Klimakurs verschärfen wollen
Lesezeit: 4 Min.
Neues Strategiepapier: Die Grünen wollen wieder Klimapartei sein. Aber anders als bisher. Geförderte E-Autos, neue Abgaben für fossile Konzerne und die Rückkehr zum 49-Euro-Ticket sollen die Kosten für Bürger und Gesellschaft abfedern.
Von Markus Balser, Berlin
Biografie über Winfried Kretschmann:Der Erblasser
Die Journalistin Dagmar Seitzer hat ein Buch über Winfried Kretschmann geschrieben, den bisher ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten. Auch die Aspiranten auf seine Nachfolge kommen zu Wort. Beide versprechen etwas.
