CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Bewerber um ihre Nachfolge, Norbert Röttgen und Friedrich Merz, kritisiert und indirekt deren Kanzlertauglichkeit infrage gestellt. Röttgen hatte am vergangenen Donnerstag seine Forderung nach einer Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz erneuert. Merz teilte am Freitag mit, dass er die hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Patricia Lips zur Leiterin seines Bewerbungsteams gemacht habe. "Die Kandidaten, die sich für den Parteivorsitz bewerben, werden auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, ob sie kanzlerfähig sind", sagte Annegret Kramp-Karrenbauer der Welt am Sonntag. "Jeder muss selbst entscheiden, welchen Fragen er Priorität einräumt." Dann fügte sie hinzu: "In einer Lage, in der das gesamte Land gezwungen ist, seine Schulen zu schließen, als Allererstes daran zu denken, wie die CDU jetzt schnellstmöglich die Kandidatenfrage löst oder Kampagnen-Managerinnen vorzustellen, mag eine Priorität sein. Meine wäre es nicht."

Wann der CDU-Parteitag mit der Wahl ihres Nachfolgers stattfinde, sei gegenwärtig von geringer Bedeutung, sagte Kramp-Karrenbauer. Angesichts der Corona-Lage sei "das eine Frage, die die Menschen nicht interessiert. Ich führe meine Partei als Vorsitzende mit ganzer Kraft, bis der Nachfolger oder die Nachfolgerin gewählt ist." Der Parteitag hätte am 25. April stattfinden sollen. Kramp-Karrenbauer war auch deshalb über das Verhalten von Röttgen und Merz verärgert, weil sie mit ihnen und dem Mitbewerber Armin Laschet kurz zuvor vereinbart hatte, den Wettbewerb um den CDU-Vorsitz vorerst auszusetzen.

Röttgen wollte am Wochenende nicht direkt auf die Kritik der Parteivorsitzenden eingehen. Er verwies auf Nachfrage aber darauf, dass er bereits am Freitag ein Video gepostet habe, in dem er erkläre, dass es wegen Corona jetzt "andere Prioritäten gebe" und sein "innerparteilicher Wettbewerb Pause hat".