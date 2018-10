5. Oktober 2018, 18:56 Uhr Partei Bitte keine Revolution jetzt

Weit weg von der zankenden Groko: Die Junge Union trifft sich in Kiel, wo die CDU ein Experiment gewagt hat.

Von Peter Burghardt , Kiel

Der sogenannte Deutschlandtag der Jungen Union hatte noch gar nicht so richtig begonnen, da wurde der JU-Vorsitzende bereits deutlich. "Wer Bundeskanzler dieses Landes sein möchte, der muss auch immer bereit sein, dieses Land in die Zukunft zu führen", sprach Paul Ziemiak, und das werde die JU nicht nur mit Worthülsen verlangen, "sondern mit konkreten Ideen und Forderungen in der Sache." So klang die Stimme dieser einflussreichen Nachwuchsorganisation, bevor es in der Kieler Arena am Freitagabend offiziell losging. Das war die Vorgabe, ehe am Samstag unter anderem die Bundeskanzlerin zum Rapport erscheint und dann auch einer ihrer Parteirivalen, der immer mal wieder renitente Jens Spahn.

Man wird sehen, wie Angela Merkel und ihre Bundesregierung am Wochenende wegkommen bei dieser JU, die früher als eher progressiver als die Mutterpartei galt und heutzutage als tendenziell konservativer. Die Umfragewerte sind ja verheerend, zwei Landtagswahlen stehen bevor und dann demnächst auch der Parteitag Anfang Dezember in Hamburg.

Am Anfang trat erst mal einer von Merkels Verteidigern in dieser eher für Handball geeigneten Halle auf, Daniel Günther. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident hat ja einen sagenhaften Aufstieg hinter sich: Im Mai 2017 bezwang er aus dem Nichts heraus Rot-Grün. Seit einem guten Jahr führt er nun mit Grünen und FDP erstaunlich geräuschlos diese exotische Koalition namens Jamaika, an der Berlin so kläglich gescheitert war und die dem einen oder anderen JU-Mitglied lieber wäre als diese zankende Groko.

In Kürze wird Günther, 45, sogar ein Jahr lang Bundesratspräsident und als turnusgemäßer Anführer der Länderkammer Stellvertreter von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mittlerweile trauen ihm seine Anhänger alles Mögliche zu. Andererseits verstimmt der Pragmatiker den rechten Flügel der Union mit seinem Einsatz für Flüchtlinge - und mehr noch mit seinem Vorschlag, die CDU solle sich im Osten für eine Zusammenarbeit mit den Linken öffnen, falls die Mehrheitsverhältnisse dies erfordern. Und was die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende betrifft, so hatte er ihr vor diesem Deutschlandtag der JU gerade wieder seine Unterstützung versichert und empfohlen, die Debatte über ihre Posten sein zu lassen.

Das soll vermutlich als Rat an die jungen Kollegen verstanden werden. Bitte keine Revolution jetzt. Obwohl Günther in seinem etwas stimmungsarmen Vortrag Ziemiaks Eindruck der großen Koalition durchaus teilte: "Versetzung gefährdet, das stimmt auch ein Stück weit." Nachher stand dann der leibhaftige US-Botschafter Richard Grenell auf der Bühne. Donald Trumps Gesandter sagte: "Die USA und Deutschland haben dieselbe Vision der Welt, wir stehen auf der gleichen Seite." Aber auch enge Freunde hätten Differenzen. Wohl noch mehr als die Union.