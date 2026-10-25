Bei der Parlamentswahl in Serbien zeichnete sich am Sonntagnachmittag eine hohe Wahlbeteiligung ab. Sechs Stunden vor dem Schließen der Wahllokale um 20 Uhr hatten mehr als 46 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben – rund 14 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Parlamentswahl 2023. Der Urnengang gilt als Referendum über den teils autoritär regierenden Machthaber Aleksandar Vučić.

Die Stimmung am Wahltag war angespannt. Seit den Morgenstunden vermeldeten lokale Wahlbeobachter zahlreiche Zwischenfälle – von Wahllokalen, die verspätet öffneten, über mutmaßlichen Stimmenkauf bis zu gewaltsamen Vorfällen. Bei der südserbischen Stadt Niš sollen an die 30 Unbekannte ein Wahllokal gestürmt und Anwesende attackiert haben; in einem Belgrader Vorort soll eine Gruppe Maskierter vor einem Wahllokal auf junge Männer eingeprügelt haben. In Nordserbien seien zwei Journalisten bei der Ausübung ihrer Arbeit mit Steinen beworfen worden, berichten örtliche Medien.

Die unabhängige Wahlforschergruppe CRTA berichtete von zahlreichen Indizien auf Stimmenkauf und Wählereinschüchterung im ganzen Land. In 25 Prozent aller serbischen und in der Hälfte aller Belgrader Wahllokale stellten Wahlbeobachter fest, dass Stimmzettel fotografiert wurden, hielt CRTA fest.

Historische Weichenstellung

Lange Schlangen bildeten sich bereits vor dem Öffnen der Wahllokale um sieben Uhr in vielen Städten. „Wenn es sein muss, bleiben wir, bis es dunkel wird“, sagte ein Wähler dem Portal Nova.rs. Darüber hinaus gab es auch bei Wahllokalen im Ausland überraschend großen Andrang: In Städten wie Paris, Prag, Bern und Stuttgart standen Wahlberechtigte teils mehrere Stunden an, um ihre Stimme abzugeben.

Die Wahl gilt als historische Weichenstellung. Nach 14 Jahren in der Regierung muss der kürzlich zurückgetretene Präsident Vučić um die Wiederwahl seiner SNS-Partei fürchten. Die Abstimmung gilt als Kopf-an-Kopf-Rennen seiner Wahlliste „Vereintes Serbien“ und der Liste „Die Studenten gewinnen“. Letztere ist aus der Protestbewegung hervorgegangen, die seit knapp zwei Jahren gegen Korruption und Staatsvereinnahmung durch die Vučić-Partei auf die Straße geht.