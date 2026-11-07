Neuseeland steht vor einer schwierigen Regierungsbildung: Bei der Parlamentswahl liefern sich die konservative National Party von Ministerpräsident Christopher Luxon und die sozialdemokratische Labour-Partei des Herausforderers Chris Hipkins ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen liegen die beiden großen Parteien mit jeweils etwa 29 Prozent der Stimmen nahezu gleichauf.

Die kleineren Parteien dürften somit eine entscheidende Rolle spielen. Besonderes Augenmerk gilt der aufstrebenden Opportunity Party: Sie liegt mit 5,9 Prozent über der Fünf-Prozent-Hürde und dürfte damit erstmals ins Parlament einziehen. Mit voraussichtlich mehreren Sitzen könnte sie zum entscheidenden Partner bei der Regierungsbildung werden.

Regierungschef Luxon, 56, hatte eine Zusammenarbeit mit Opportunity bislang ausgeschlossen. Grund ist vor allem die Steuerpolitik der Partei, die eine neue Bodensteuer und ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert – beides lehnt der konservative Regierungschef ab. Opportunity-Chefin Qiulae Wong hält dagegen an ihrem Angebot fest, mit beiden politischen Lagern zu verhandeln.

Die 38-jährige Wong ist eine politische Quereinsteigerin. Die frühere Unternehmensberaterin und Nachhaltigkeitsexpertin stieß 2025 eher zufällig auf eine Stellenanzeige der Opportunity Party, die eine neue Vorsitzende suchte. Sie bewarb sich – und schaffte innerhalb eines Jahres den Aufstieg von einer weitgehend unbekannten Politikerin zur möglichen Königsmacherin.

Endergebnis soll Ende November feststehen

Etwa 3,8 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Auch die Bevölkerung Neuseelands beschäftigt vor allem die angespannte Wirtschaftslage mit hohen Lebenshaltungskosten, Inflation und steigender Erwerbslosigkeit. Luxons Regierung steht deshalb unter Druck. Mögliche Entlastungen für die Haushalte dominierten den Wahlkampf.

Eine weitere Besonderheit des neuseeländischen Wahlsystems könnte zudem dafür sorgen, dass das Parlament größer wird als üblich und sich auch die Mehrheitsverhältnisse verändern. Normalerweise hat das Parlament 120 Sitze. Bei dieser Wahl sind jedoch sogenannte Überhangmandate möglich: Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate in den Wahlkreisen, als ihr nach ihrem landesweiten Stimmenanteil zustehen, darf sie diese zusätzlichen Sitze behalten.

Das Parlament wird dann entsprechend vergrößert. Nach bisherigen Berechnungen könnte es diesmal auf etwa 130 Abgeordnete anwachsen. Damit wären für eine Mehrheit nicht wie üblich 61, sondern mindestens 66 Sitze nötig. Dem Guardian zufolge kommt das rechte Lager, zu dem die National Party, die ACT-Partei und New Zealand First gehören, aktuell auf 67 Sitze. Somit könnte der rechte Block auch eine Mehrheit ohne der Opportunity Party erreichen.

In den kommenden Wochen werden jedoch noch Hunderttausende sogenannte Sonderstimmen ausgezählt. Dazu gehören unter anderem Stimmen von Neuseeländern im Ausland und von Wählern, die außerhalb ihres eigentlichen Wahlkreises abgestimmt haben. Das endgültige Ergebnis wird für den 27. November erwartet. Die nachträgliche Auszählung könnte die Kräfteverhältnisse noch deutlich verschieben.

Luxons Nationalpartei führt seit 2023 eine Koalition mit der rechtsliberalen ACT-Partei und der populistischen New Zealand First und hofft auf eine zweite Amtszeit des konservativen Regierungschefs. Auch bei der letzten Wahl war er gegen Labour-Chef Hipkins, 48, angetreten. Hipkins war bereits 2023 nach dem Rücktritt von Jacinda Ardern mehrere Monate lang Ministerpräsident. Eine Rückkehr an die Macht ist nicht ausgeschlossen – aber wochenlange Verhandlungen über eine neue Koalition könnten bevorstehen. Hipkins sagte vor Anhängern: „Neuseeland hat heute Abend gesprochen. Aber es mag etwas länger dauern, bis wir genau verstehen, was es gesagt hat.“