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ParlamentswahlenEine Frau, die neue Ideen für Neuseeland hat

Lesezeit: 3 Min.

Qiulae Wong, 38, will in kein politisches Schema gepresst werden. Sie könnte nach den Wahlen zur Königsmacherin der neuseeländischen Politik werden.
Qiulae Wong, 38, will in kein politisches Schema gepresst werden. Sie könnte nach den Wahlen zur Königsmacherin der neuseeländischen Politik werden.
Foto: Marty Melville/AFP

Die hohen Lebenshaltungskosten sind das zentrale Wahlkampfthema in einem Land, das in Lager zerfällt. Qiulae Wong und ihre Opportunity-Partei wollen diese Entwicklung aus der Mitte heraus bekämpfen.

Von Felix Haselsteiner, München

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Blau oder Rot, das war die Frage im alten Neuseeland. Weit weg vom Rest der Welt, im Südpazifik, blieb den Menschen über Jahrzehnte die Wahl zwischen „ein bisschen weiter links“ und „ein bisschen weiter rechts“, zwischen der Labour-Partei und der National-Partei. Im beständigen Wechsel regierten die Großparteien eine Inselnation durch das 20. Jahrhundert, die sich glücklich darüber schätzen konnte, nicht jede extremistische Entwicklung im Rest der Welt mitmachen zu müssen. Auch deshalb, weil nicht jede Herausforderung aus dem Rest der Welt es überhaupt bis nach Neuseeland schaffte.

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SZ PlusVon Felix Haselsteiner (Text), Jessy Asmus (Illustration), Friedrich Bungert (Bildredaktion), Ornella Giau (Design), Irene Helmes (Storytelling) und Julia Kandler (Entwicklung)

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