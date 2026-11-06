Blau oder Rot, das war die Frage im alten Neuseeland. Weit weg vom Rest der Welt, im Südpazifik, blieb den Menschen über Jahrzehnte die Wahl zwischen „ein bisschen weiter links“ und „ein bisschen weiter rechts“, zwischen der Labour-Partei und der National-Partei. Im beständigen Wechsel regierten die Großparteien eine Inselnation durch das 20. Jahrhundert, die sich glücklich darüber schätzen konnte, nicht jede extremistische Entwicklung im Rest der Welt mitmachen zu müssen. Auch deshalb, weil nicht jede Herausforderung aus dem Rest der Welt es überhaupt bis nach Neuseeland schaffte.