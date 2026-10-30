Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Das teilte die Zentrale Wahlkommission Israels in der Nacht auf Freitag mit. Das Ergebnis führt zu einem Patt im Parlament - und zu einer schwierigen Regierungsbildung.

Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate.

Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset). Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.

Die arabischen Parteien haben ihr Ergebnis stark verbessert

Um eine Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen, wäre Eisenkots Oppositionslager rechnerisch auf die Unterstützung der vorwiegend arabischen Parteien angewiesen. Diese erzielten mit zusammen 19 Mandaten ein historisches gutes Ergebnis (2022: 10 Sitze).

Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.

Benjamin Netanjahu hatte am Donnerstag den Vorwurf des Wahlbetrugs erhoben, ohne dafür jedoch Beweise vorzulegen. Der Rekordgewinn arabischer Parteien sei zum Teil darauf zurückzuführen, sagte Netanjahu. Führende arabische Politiker wiesen den Vorwurf umgehend zurück und bezichtigten den Regierungschef der Volksverhetzung. Die Anschuldigung folgt auf eine hohe Wahlbeteiligung unter den arabischen Israelis.

Die Wahlleitung teilte am Donnerstag mit, es gebe zwar eine Untersuchung von Betrugsvorwürfen, jedoch keine Grundlage für die Behauptung, die Integrität der Wahl sei „systematisch beeinträchtigt“ worden. Eisenkot forderte eine Untersuchung, warf Netanjahu jedoch vor, die Verdächtigungen auszunutzen, um „Chaos zu verbreiten“. Israels Präsident Isaac Herzog erklärte, die Vorwürfe müssten untersucht werden. „Aber wir dürfen nicht eine ganze Gemeinschaft verunglimpfen.“ Die letzte Koalition, die Netanjahu 2021 stürzte, war auf die Unterstützung der arabischen Ra'am-Partei angewiesen.