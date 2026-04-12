Bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag hat sich bereits in den Mittagsstunden eine sehr hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Fünf Stunden nach Öffnung der Wahllokale hatten nach Angaben der Wahlbehörde bereits 37,98 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Beteiligung deutlich höher als bei der Parlamentswahl 2022 zum selben Zeitpunkt, als sie 25,8 Prozent betrug. Das regierungskritische Portal „hvg.hu“ nennt dies bereits einen „absoluten Rekord“. Die Wahl gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90 und entscheidet über Ende oder Fortsetzung der Regierung Viktor Orbáns. Herausforderer Peter Magyar waren gute Chancen auf den Wahlsieg eingeräumt worden.