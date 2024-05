Nach AfD-Skandalen:Parlamentsmitarbeiter sollen schärfer geprüft werden

SZ Plus Kommunalwahlen in Thüringen : Ein Durchmarsch der AfD bleibt aus - vorerst

Anders als befürchtet, kann die AfD bei den thüringischen Kommunalwahlen am Sonntag keine wichtigen Ämter gewinnen. Doch in vielen Fällen wird erst bei den Stichwahlen in zwei Wochen entschieden - auch ein Neonazi ist dabei.

Von Jan Heidtmann