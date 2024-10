Rezension von Robert Probst

Architekten, die Fußballstadien bauen, achten darauf, dass aufgebrachte Fans auf die Schnelle nichts finden, was sie auf den Rasen werfen können. Schalensitze etwa kriegt man heutzutage nicht mehr so leicht aus der Verankerung. Die Bierbecher fliegen natürlich trotzdem. Immerhin hat man inzwischen ausgeklügelte Konzepte entwickelt, dass sich rivalisierende Fangruppen am besten weder am Bahnhof noch im Stadion allzu nahe kommen.