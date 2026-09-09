Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat das Parlament aufgelöst und eine vorgezogene Neuwahl angesetzt. Die Wahlen finden am 25. Oktober statt, wie Vučić am Mittwoch mitteilte. Regulär hätte die nächste Parlamentswahl erst im Dezember 2027 angestanden. Die Neuwahl soll es Vučić, der das Land seit zwölf Jahren als Präsident oder Ministerpräsident regiert, ermöglichen, seine politische Macht zu festigen. Er ist von seiner Serbischen Fortschrittspartei als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert worden. Der Staatschef sieht sich mit den schwersten Protesten seiner Amtszeit konfrontiert. Die von Studenten angeführten Demonstrationen gegen Korruption wurden durch den Einsturz eines Betondachs am Bahnhof der Stadt Novi Sad im November 2024 ausgelöst, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen.