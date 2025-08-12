Frankreich Ein Sommer in Paris – ohne Notunterkünfte 12. August 2025, 14:20 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Die blauen Zelte der NGO Utopia 56, hier ein Camp vor dem Pariser Rathaus im Jahr 2020, sind zum Symbol der Wohnungsnot geworden. (Foto: THOMAS COEX/AFP)

Polizisten räumen vor dem Rathaus der französischen Hauptstadt ein Lager für Obdachlose, Asylsuchende und Zuwanderer. Doch wo sollen die Menschen hin?

Von Oliver Meiler, Paris

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback