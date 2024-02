Paris verändert sich so schnell, dass man nicht zu lange weg sein sollte: Schon erkennt man die Stadt nicht mehr. Natürlich ist das etwas übertrieben, denn die Schönheiten bleiben ja an ihrem Platz, die Gärten und Museen und Paläste, die Seine, sogar die alten Cafés, auch wenn die jetzt Touristenattraktionen sind. Aber das Getose um sie herum wandelt sich. Das Geheul der Motoren dimmt langsam weg, nicht nur, weil einige von ihnen hybrid oder elektrisch sind. Die Fahrbahnen der Alleen und Boulevards werden immer schmaler, die Gehsteige für die Fußgänger dafür umso breiter, die Radwege auch.

Die links-grüne Stadtregierung, an der Macht seit mehr als 20 Jahren, verwandelt die Mobilität so radikal, dass es schon mal vorkommt, dass sich Einheimische nicht ganz so zentraler und gerader deshalb lebenswerterer Arrondissements Sorgen machen, auch ihre Viertel könnten zu hübsch werden, zu verkehrsberuhigt, zu touristisch bald. Eine denkwürdige Sorge.

Aber was ist falsch daran, eine Großstadt, die einmal dem Auto gehuldigt hatte, als wäre es die Quintessenz des Fortschritts, etwas umweltgerechter und gesünder zu machen? Gibt es da eine Grenze? Und ist die mit sehr hohen Parkgebühren für SUVs erreicht?

Am Sonntag waren die stimmberechtigten Pariserinnen und Pariser von ihrer Stadtregierung eingeladen worden, darüber abzustimmen, ob in Zukunft Fahrer dieser großen Autos bald viel mehr bezahlen müssten für ihren Parkplatz als jene mit kleineren Wagen. Dreimal so viel wie bisher. In den Arrondissements 1 bis 11 statt sechs neu 18 Euro pro Stunde, in den Arrondissement 12 bis 20 neu zwölf Euro. Als Kriterium gelten nicht die Modelle, sondern das Gewicht. Betroffen sind Autos mit Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren ab 1,6 Tonnen und elektrische ab zwei Tonnen. Und die Parkgebühren sind überdies progressiv angelegt - je länger man am Stück parkt, desto teurer wird's: Sechs Stunden im Zentrum kosten dann 225 Euro. Ausgenommen sind Taxifahrer, Ärzte, Menschen mit Behinderung und Einheimische mit Parkbewilligungen in deren Wohnstraße. Wer von außerhalb kommt, der bezahlt. Auch aus der Banlieue.

Die Rechte und die Autolobby sind der Meinung, die sozialistische Bürgermeisterin, Anne Hidalgo, betreibe "Öko-Populismus". Mit ihrem Maximalismus bestrafe und stigmatisiere sie die Fahrer von großen Autos, wo diese doch die Luft oft nicht mehr belasteten als ältere Modelle, eher noch im Gegenteil. Ein Kulturkampf, gespiegelt im Umgang mit SUVs.

Die neuen Gebühren gelten von September an

Hidalgo aber sagt, das sei nun mal Demokratie. "Abgesehen von der Spaltung zwischen dem Westen und dem Osten ist der Entscheid der Pariser in allen Arrondissements sehr eindeutig." Sehr eindeutig?Hier die Zahlen: Teilgenommen haben 78 121 von insgesamt 1 374 532 Pariserinnen und Pariser mit Stimmrecht, also 5,7 Prozent aller. Und von diesen 5,7 Prozent haben 54,55 Prozent (oder genau 42 415 Personen) dafür gestimmt, dass die Gebühren für SUVs so drastisch erhöht werden - also 3,1 Prozent der Stimmberechtigten. Das Ost-West-Gefälle sprach Hidalgo deshalb an, weil der Westen von Paris tendenziell bürgerlicher ist, reicher, die Bodenpreise dort sind höher. Wahrscheinlich besitzen im Westen auch mehr Menschen große Autos als im Osten.

Als man Hidalgo fragte, wann sie den Entscheid umsetzen wolle, zögerte sie keinen Moment: "Die neuen Gebühren gelten von kommendem 1. September an." Gut möglich, dass es noch Klagen geben wird. Die Gegner halten die Abstimmung für eine Farce. Sie hinterfragen die Legitimität einer Abstimmung zur Verkehrspolitik, an der nur 5,7 Prozent der Stimmberechtigten teilnehmen.

Nun, demokratisch ist ein Entscheid, wenn eine Mehrheit der Stimmenden dafür ist, so es denn kein Quorum gibt für dessen Gültigkeit, keine Mindestbeteiligung. Man kann der Pariser Stadtregierung nicht vorwerfen, sie habe die Bürger nicht informiert. Seit Monaten hingen an jeder Straßenecke Plakate mit der Aufschrift "Plus ou moins de SUV à Paris?". Mehr oder weniger SUVs in Paris? Dazu das Bild eines großen, roten Autos. Die Botschaft war etwas tendenziös, klar, aber sie war laut genug. Alle Medien berichteten über den Stimmtermin. Le Parisien, die größte Zeitung in der Stadt, listete die Adressen der Stimmlokale auf.

Vielleicht war die Abstimmungsfrage etwas wirr formuliert. Man sollte nicht mit "Ja" oder "Nein" antworten, sondern mit "Pour" oder "Contre", "Dafür" oder "Dagegen". Und da sollen manche gerätselt haben, ob sie mit einem "Pour" am Ende für mehr SUVs stimmten statt für eine Erhöhung der Gebühren für "schwere, platzraubende, luftverpestende Autos", wie es auf dem Zettel hieß. Aber so etwas kommt in den besten Demokratien vor.

Die Kritik am lokaldemokratischen Prozess ist auch ein bisschen unzeitgemäß. Immer öfter heißt es auch in Frankreich, die Politik entscheide am Volk vorbei, die Mitsprache erodiere, es brauche mehr Direktdemokratie. Präsident Emmanuel Macron verhieß jüngst, er wolle die direktdemokratischen Instrumente stärken. Doch so richtig ernst nimmt ihn niemand. Referenden passen nun mal schlecht in die politische Kultur eines Präsidialsystems. Das letzte nationale Referendum in Frankreich fand 2005 statt. Da ist jede lokale Volksabstimmung eine Chance auf einen Kulturwandel, und wer weiß, vielleicht wächst mit der Zeit auch die Lust daran.