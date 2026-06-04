Früher soll es oft vorgekommen sein, dass Luis Vassy auf der Straße gefragt wurde, ob er nicht Harry Potter sei. So erzählte es ein Freund, der dabei war. Seine schmale Gestalt, das jungenhafte Gesicht, die große Brille. Vassy ist jetzt Direktor der großen französischen Universität Sciences Po und 46 Jahre alt. Doch der Vergleich mit Harry Potter funktioniert noch immer. Manche Menschen scheinen einfach nicht zu altern. Das Magazin Le Point fotografierte ihn vor ein paar Tagen in einem der Hörsäle, wie er auf einer Holzbalustrade der Empore sitzt und lächelt, dazu die Schlagzeile: „Ich glaube, ich kann sagen, dass man mich noch nie wütend gesehen hat.“