Vier Menschen hat der Polizeiangestellte Mickaël H. am Donnerstag in der Pariser Polizeipräfektur erstochen.

Zwei Tage nach der Messerattacke in der Polizeipräfektur von Paris haben die Ermittler Details zum Tathergang und dem mutmaßlichen Täter, Mickaël H., genannt. Demnach gibt es Hinweise auf ein mögliches radikalislamisches Motiv: Der IT-Mitarbeiter der Polizeiverwaltung sei Anhänger einer "radikalen Vision" des Islam gewesen und habe in Kontakt zur salafistischen Bewegung gestanden, sagte ein Sprecher der ermittelnden Anti-Terror-Einheit.

Zudem hätten sich weitere Hinweise auf eine "latente Radikalisierung" H.s ergeben, etwa, dass sich sein Kleidungsstil und sein Umgang mit Kolleginnen verändert habe. Am Donnerstagvormittag, kurz bevor H. aus seinem Büro auf der Île de la Cité aufbrach um die Tatwaffe zu kaufen, wechselte H. 33 SMS mit seiner Frau. Die Nachrichten waren nach Angaben des Sprechers religiösen Inhalts, wiesen allerdings keinen konkreten Bezug zur Tat auf.

Die Ehefrau des mutmaßlichen Angreifers blieb am Samstag weiterhin in Gewahrsam. Den Angaben zufolge war sie nicht in der "Fiche S" geführt, der französischen Datei für Gefährder. Am Freitagabend hatten die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Nach Angaben vom Samstag spielte sich die tödliche Messerattacke binnen sieben Minuten ab: Um 12.53 Uhr am Donnerstag verließ H., bewaffnet mit einem Keramikmesser, das er eine halbe Stunde zuvor in der nahegelegenen Rue Saint-Jacques gekauft hatte, sein Büro. Auf seinem Weg durch die Polizeipräfektur verletzte er drei Polizisten und einen Polizeiangestellten tödlich. Um 13 Uhr wurde Mickaël H. von einem Beamten erschossen.

Oppositionspolitiker fordern Castaner zum Rücktritt auf

Kritik an der Reaktion der Behörden kam vonseiten der Opposition. Konservative Politiker erhoben den Vorwurf, dass frühe Hinweise auf ein mögliches islamistisches Motiv vernachlässigt oder sogar absichtlich verschwiegen wurde. Éric Ciotti, Abgeordneter der Republikaner, verlangte eine parlamentarische Untersuchung und beschuldigte Innenminister Christophe Castaner von Emmanuel Macrons Partei "La Republique en Marche" (LREM), nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Es wurde erwartet, dass der Chef der Republikaner in der Nationalversammlung, Christian Jacob, am Dienstag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fordern würde. Andere konservative Abgeordnete riefen Castaner zum Rücktritt auf.

Die Zeitung Le Parisien berichtete unter Berufung auf anonyme Polizeiquellen, dass auf Beamte Druck ausgeübt worden sei, verdächtige Vorkommnisse aus H.s Vergangenheit unerwähnt zu lassen. Dabei geht es dem Bericht zufolge unter anderem um eine offiziell bestätigte Begebenheit, bei der H. seine Sympathie für den Anschlag auf Charlie Hebdo bekundet haben soll.