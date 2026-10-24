Porte d’Italie, Paris. Gleich beginnt die Kundgebung der sozialen Protestbewegung, die Frankreich bewegt, „Acte II“ des Aufstands „Für die Jugend, gegen die hohen Lebenshaltungskosten“. Diesmal nicht in der Stadt, wie bei „Acte I“ am 17. Oktober, als Plünderer und Chaoten den friedlichen Marsch kaperten und überschatteten. Sondern draußen, verbannt in die Peripherie.

Die Gewerkschafterin Patricia Grillo. Jonathan Labusch

So hat es der Präfekt von Paris in letzter Minute beschlossen, er stürzte damit die halbe Stadt in eine mittlere Konfusion. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass der Marsch einer anderen Route folgen würde, von der Place de la Bastille zur Place de la Nation, mitten in der Stadt. Wie so oft in der Geschichte. Die Gewerkschaften kennen diese Route inzwischen so gut, dass es nie Probleme gibt: Ihre Sicherheitsdienste kontrollieren jeden Meter des Parcours.

Doch dann kippte der Präfekt seinen eigenen Entscheid nur Stunden vor dem Marsch. Sogar die Polizei schien überrascht zu sein. Rund um die Bastille standen Dutzende Busse der Gendarmerie und Beamte in sehr eindrucksvollen Ausrüstungen.

„Am liebsten würde die Regierung uns das Demonstrieren wohl ganz verbieten“, sagt Patricia Grillo. An ihrer Jacke trägt sie den Pin der CGT, der Confédération générale du travail, Frankreichs großem Gewerkschaftsbund. „Sie schrauben an unseren Rechten.“

Hat Emmanuel Macron vor ein paar Tagen nicht gesagt, Ziel sei es, dass an diesem Wochenende möglichst nirgendwo protestiert und demonstriert würde? Seither heißt es in Frankreich, der Präsident habe autoritäre Triebe.

Die Wagen der Metro sind so voll, dass die Fenster beschlagen

Porte d’Italie also. Wenn die Pariser von ihren „Toren“ sprechen, ihren „portes“, ist damit immer ein Niemandsland zwischen der alten Stadt und den Banlieues gemeint. Die Straßen werden breiter, die Häuser moderner, höher, grauer. Das malerische Paris ist da schon eine ferne Erinnerung. Bei jeder Bürgermeisterwahl wird darüber debattiert, wie man diese Orte aufwerten könnte.

Die Porte d’Italie ist ein Tor im Süden der Stadt, die Metrolinie 7 teilt sich hier in zwei Stränge, einer geht nach Villejuif, der andere zur Mairie d’Ivry. Dass der Ort so weit draußen liegt, hindert die Menschen nicht daran, sich in den 7er zu drängen, Zug um Zug, jeder Wagen ist so voll, dass die Fenster beschlagen. Eine junge Frau schreibt mit einem schwarzen Stift auf einen Karton: „Nicht einmal der Cirque du Soleil kann mit den Clowns rivalisieren, die in der Regierung sitzen.“

Das ist die Atmosphäre, gut gelaunt.

Kurz vor 14 Uhr ist die Straße schon voll. Eine Gruppe von Frauen tönt die Marseillaise an, sie singen ab Blatt. Ein junger Mann mit der französischen Fahne macht einen Livestream auf Instagram und fordert seine Follower auf, zur Porte d’Italie zu kommen: „Venez, venez!“ Am Ende werden es mehr als 100 000 sein, für die CGT sogar 250 000 - jedenfalls mehr als erwartet, trotz der Verlegung, trotz des Regens.

Charlotte, Maël und Sofia sind auch da, alle 21 Jahre alt, alle Studenten. Eine „Manif“, eine Demo, von der Porte d’Italie zur Porte de Vincennes, das habe sie ja noch überhaupt nie erlebt, sagt Charlotte, sie studiert Latein und Griechisch. „Haben Sie gesehen, welche Metrostationen sie geschlossen haben für heute? Nur die in Straßen, wo Luxusboutiquen stehen, am Boulevard Saint-Germain, an den Champs-Élysées – die schützen mal wieder nur die Reichen. Und wir sollen mal an der Peripherie demonstrieren.“

Die Studenten Sofia, Maël und Charlotte. Jonathan Labusch

Man wolle sie in die Illegalität treiben mit solchen Spielchen, sagt Sofia, die Soziologie studiert. „Sie hofften wohl, dass wir trotzdem zur Place de la Bastille gehen würden.“ Wer sich in Frankreich einem Demonstrationsverbot widersetzt, erhält eine Ordnungsbuße, 135 Euro.

Sofia ärgert sich aber nicht nur über die Regierung, sie kritisiert auch die Berichterstattung der Medien. Die würden einseitig berichten, sagt sie, die zeigten nur die Chaoten und die Plünderer und übernähmen dann die „Propagandalinie“ des Staates. „Wir fürchten uns vor einem autoritären Abdriften.“

Frankreich : Rund eine halbe Million Demonstranten, Zusammenstöße in mehreren Städten Nach Angaben des Innenministeriums gingen am Samstag in Frankreich 410 000 Menschen auf die Straßen, laut Gewerkschaften waren es fast doppelt so viele. In Paris verläuft die zentrale Kundgebung weitgehend friedlich, in Lyon und weiteren Städten kommt es zu Ausschreitungen. Alexandra Föderl-Schmid ...

Maël studiert Buchhaltung, er redet nicht so gern, lässt sich dann aber doch überzeugen. Ob er denn denke, dass diese Bewegung weiter wächst und noch mehr Teile der Gesellschaft erfassen werde? „Ich hoffe es sehr“, sagt er, „unsere Forderungen sind ja noch immer nicht erhört worden, vor allem der Präsident stellt sich taub.“

Man sieht beim Protestzug viele antifaschistische Slogans

Wenn das Volk aufstehe und stehen bleibe, sei es auch möglich, dass die Präsidentschaftswahl 2027 ein anderes Ende nehme, als nun alle denken würden. Er meint damit: anders als mit einem Sieg von Marine Le Pen, der Kandidatin der extremen Rechten. „Ich bin optimistisch“, sagt er, „ich glaube ans Volk.“ Man sieht im Protestzug viele Shirts mit antifaschistischen Slogans.

Gekommen ist auch Pierre Di Salvo, er ist 64 Jahre alt, Rentner, früher war er Berater von Banken. „Ich bin allein aus Solidarität mit der Jugend hier“, sagt er. „Die Welt, in der sie groß werden, ist finster. Sie demonstrieren hier ja nur, damit man ihnen die Mittel zur Verfügung stellt, damit sie sich trotzdem eine Zukunft aufbauen können – und damit sie dann an der Gestaltung der Welt teilnehmen können.“

Protestteilnehmer Pierre Di Salvo. Jonathan Labusch

Seit zehn Jahren hätten die Franzosen das Gefühl, dass man ihnen nicht zuhöre, sagt Di Salvo. Zehn Jahre, so lange regiert bald Emmanuel Macron. „Er versprach viel und hielt nichts.“ Macron sei halt ein Liberaler. Auf Di Salvos Protestplakaten steht: „Monsieur le Président, Frankreich spricht zu Ihnen, hören Sie zu!“ Und: „Die Jugend wartet immer noch auf Antworten auf ihre Forderungen.“

Dann geht der Marsch los, ein langer Strom um die Stadt herum, von Tor zu Tor. Erst ganz am Schluss gibt es Spannungen, die Polizei setzt einen Wasserwerfer ein. Ein paar Tränengasgranaten wirft sie auch. „Maman solidaire“, hat eine Frau auf ihren Karton geschrieben. Sie ist wohl mit ihren Kindern hier, sie sollen sich nicht fürchten.

Ein paar Stunden später an der Place de Bastille, sie ist leer. Die Busse der Gendarmerie stehen noch da, auch die Polizisten in ihren filmreifen Uniformen. Für nichts. „Acte II“ wurde ausgelagert, hinter die Kulissen der Stadt.