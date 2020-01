Bundesaußenminister Heiko Maas ist am Sonntagabend zu einem Krisengespräch über das vom Scheitern bedrohte Atomabkommen mit Iran in Paris eingetroffen. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien, Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab, sowie dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell will der SPD-Politiker dazu beitragen, die Spannungen im Nahen Osten nach dem Schlagabtausch zwischen den USA und Iran abzubauen. Zuvor hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien Iran erneut aufgefordert, an dem Atomabkommen festzuhalten. Teheran solle alle Schritte rückgängig machen, die nicht im Einklang mit dem Abkommen stehen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder am Sonntagabend, die das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron veröffentlichte.