Gewalt, Zerstörung, sogar Tote gab es nach dem Sieg von PSG in der Champions League. Verantwortlich macht Frankreichs Innenminister dafür „Barbaren“. Doch er steht selbst in der Kritik.

Von Oliver Meiler, Paris

Woher kam nur diese Gewalt? In den Stunden, da Frankreichs Hauptstadt mit dem Sieg des Vereins Paris Saint-Germain den bisher vielleicht größten sportlichen Triumph ihrer Geschichte feierte – die Krönung in der fußballerischen Königsklasse Europas, der Champions League –, geschahen in der Stadt und im Rest des Landes Dinge, die sich der küchensoziologischen Deutung entziehen.