Zu 74 Peitschenhieben wurde die Sängerin Parastoo Ahmadi verurteilt – für ein Konzert aus dem Jahr 2024. Das Regime weiß, was solche Auftritte mit dem Volk machen: Sie erinnern es daran, was einst normal war in diesem Land.

Sie stand auf der Bühne wie die Botschafterin einer anderen Zeit

Im Herbst 2024 nahm die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi ein Video auf. Es war dunkel, sie trug ein schwarzes Kleid, hinter ihr erkannte man die Umrisse einer alten Karawanserei. Die Bühne teilte sie sich mit einem Pianisten, einem Gitarristen, einem Bassisten und einem Schlagzeuger.