Vielleicht gehört es zum menschlichen Wesen dazu, zwar zu wissen, dass Iranerinnen und Iraner jeden Tag gefoltert und hingerichtet werden, doch dieses Wissen irgendwie abstrakt zu lassen, fern, weit weg. Immer dann, wenn ein Mensch, der in der Islamischen Republik gefoltert oder hingerichtet wird, genug Bekanntheit erlangt hat, ändert sich das allerdings für einen kurzen Moment. Dann bekommen der ständige Schmerz, mit dem die iranische Gesellschaft lebt, der Druck, die Angst, plötzlich auch für die westliche Welt ein Gesicht. In dieser Woche gehört dieses Gesicht einer jungen Frau. Gerade einmal 29 Jahre ist sie alt, Parastoo Ahmadi ihr Name. Und am Montag wurde sie ausgepeitscht, mit 74 Hieben.