Vielleicht gehört es zum menschlichen Wesen dazu, zwar zu wissen, dass Iranerinnen und Iraner jeden Tag gefoltert und hingerichtet werden, doch dieses Wissen irgendwie abstrakt zu lassen, fern, weit weg. Immer dann, wenn ein Mensch, der in der Islamischen Republik gefoltert oder hingerichtet wird, genug Bekanntheit erlangt hat, ändert sich das allerdings für einen kurzen Moment. Dann bekommen der ständige Schmerz, mit dem die iranische Gesellschaft lebt, der Druck, die Angst, plötzlich auch für die westliche Welt ein Gesicht. In dieser Woche gehört dieses Gesicht einer jungen Frau. Gerade einmal 29 Jahre ist sie alt, Parastoo Ahmadi ihr Name. Und am Montag wurde sie ausgepeitscht, mit 74 Hieben.
Iranische Sängerin Parastoo Ahmadi„Wenn mein Blut vergossen wird, ist es der Preis für die Befreiung aus dieser Knechtschaft“
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Die 29-jährige Künstlerin ist ausgepeitscht worden – mit 74 Hieben. Es ist eine Strafe, die in ihrer Brutalität bestens passt zu diesem Regime, das sich am allermeisten vor seinem eigenen Volk fürchtet.
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