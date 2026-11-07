In Paraguay ist der abgesetzte Präsident Santiago Peña am Freitag kurz nach seiner Amtsenthebung unter Hausarrest gestellt worden. Er werde dort bleiben, bis die Staatsanwaltschaft die Anklagepunkte gegen ihn endgültig festgelegt habe, teilten die Behörden mit. Zuvor hatte das Parlament den Staatschef wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in einen Bankenskandal seines Amtes enthoben. Im Anschluss wurde der bisherige Vizepräsident Pedro Alliana, 52, als Präsident vereidigt.

Peña, 47, war nach dem Kollaps der Digitalbank Ueno unter wachsenden Druck geraten und hatte den Rückhalt von Mitgliedern seiner konservativen Colorado-Partei verloren. Abgeordnete warfen ihm Interessenkonflikte, die Zweckentfremdung von Pensionsgeldern und institutionelle Vertuschung im Zusammenhang mit dem Kollapas der Ueno-Bank vor. Der seit 2023 amtierende Ökonom war bis März vergangenen Jahres Anteilseigner der Grupo Vazquez, die Ueno kontrolliert. Das Geldhaus war rasch von einem Nischenanbieter aus der Finanztechnologie-Branche (Fintech) zu einer mittelgroßen Bank herangewachsen. Das Institut verwaltete knapp 850 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern.

Paraguays Zentralbank hatte bei Ueno eingegriffen, nachdem sie einen Verstoß gegen die Mindestanforderungen an die Zahlungsfähigkeit festgestellt hatte. Dies löste eine Krise aus, durch die rund drei Millionen Kunden des Unternehmens in dem 6,5 Millionen Einwohner zählenden Land nicht mehr auf ihre Konten zugreifen können. Die Menschen fürchten um ihre Ersparnisse.

Die Turbulenzen hatten am Dienstag zum Rücktritt des Zentralbankchefs und zur Festnahme von acht Ueno-Führungskräften geführt. Ueno hat sich nicht öffentlich zu dem Fall geäußert.

Senat und Abgeordnetenkammer sind sich einig, dass Peña sich der Pflichtverletzung im Amt schuldig gemacht habe. Er war selbst nicht zur Anhörung im Senat erschienen, sondern ließ sich durch seine Anwälte vertreten. Zuvor hatte er um einen Aufschub des Termins um 72 Stunden gebeten, was jedoch von den Senatoren mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. Am Vortag hatte Peña noch angekündigt, sich selbst verteidigen zu wollen.

Entscheidend ist die Frage der Amtsimmunität

Peña, ein wichtiger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump in Südamerika, hatte am Donnerstag seinen Rücktritt eingereicht, um dem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Doch das Rücktrittsgesuch wurde bei einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Abgeordnetenkammer nicht angenommen; das Gremium war nicht mehr beschlussfähig, nachdem zahlreiche Abgeordnete den Saal verlassen hatten.

Bei der Kontroverse geht es nicht zuletzt um die Frage, inwieweit Peña für eine mögliche Verwicklung in Paraguays Bankenskandal juristisch belangt werden kann. Denn verfassungsmäßig werden demokratisch gewählte ehemalige Präsidenten auf Lebenszeit Senatoren – mit der Ausnahme: wenn sie in einem Amtsenthebungsverfahren für schuldig befunden wurden. Als Senator würde Peña parlamentarische Immunität genießen.