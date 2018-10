12. Oktober 2018, 18:55 Uhr Paragraf 219a Protest und Zweifel

Das Landgericht Gießen bestätigt die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Abtreibungen. Diese will weiter gegen Paragraf 219a kämpfen - und weiß zwei Ministerinnen hinter sich.

Von Michaela Schwinn

Sie kamen mit Plakaten, mit Schildern. Eine Femen-Aktivistin hatte ihre Wut auf die nackten Brüste geschrieben: "Stop War on Women". Etwa 150 Menschen versammelten sich vor dem Landgericht in Gießen, um Kristina Hänel zu unterstützen. Auch der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel war als Protestredner erschienen.

Sie alle wollten Hänel beistehen bei ihrem Kampf gegen den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs, das Werbeverbot bei Abtreibungen. Dieser nämlich brachte sie im vergangenen Jahr vor Gericht. Die Allgemeinmedizinerin wurde zu einer Geldstrafe von vierzig Tagessätzen zu je 150 Euro verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage über Abtreibungen informierte. Das aber wollte die Ärztin nicht hinnehmen und ging in Berufung. "Die Rechtslage in Deutschland bedarf einer Klärung", schrieb sie auf Twitter.

„Stop War on Women“ hatte eine Femen-Aktivistin auf ihren nackten Oberkörper geschrieben. Kurz nach Beginn der Verhandlung wurden sie von Justizbeamten weggeführt. Vor dem Gebäude demonstrierten circa 150 Menschen für einen freien Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche. (Foto: Silas Stein/dpa/AFP)

Mit Zuversicht betrat sie am Freitag den Gerichtssaal des Landgerichts in Gießen, denn egal was passieren würde, sie hatte bereits vorher angekündigt, wenn nötig durch alle Instanzen zu gehen. Kurz nach Mittag war dann auch klar, dass ihr Kampf nicht vor dem Landgericht enden würde: Es bestätigte ihre Verurteilung wegen illegaler Werbung für Abtreibungen und wies die Berufung der Ärztin ab.

Ihr Fall löste eine Debatte über das Abtreibungsrecht und insbesondere den betreffenden Paragrafen aus. Unterstützer Hänels argumentieren, dieser behindere das Recht von Frauen, sich sachlich über die Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs zu informieren. Befürworter des Paragrafen 219a verweisen darauf, dass das Werbeverbot die gesetzlich festgeschriebene Pflicht für Frauen flankiere, sich beraten zu lassen. Daran solle nicht gerüttelt werden. Informationen, wo Abbrüche vorgenommen werden könnten, seien zudem in den Beratungsstellen zugänglich.

In erster Instanz war Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. (Foto: Silas Stein/dpa)

Dass es bei der aktuellen Entscheidung des Landgerichts um viel mehr geht als nur um die Allgemeinmedizinerin Hänel und ihre Homepage, zeigt auch die Forderung ihres Anwalts: "Unser Ziel besteht darin, dass das Gericht das Verfahren aussetzt und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einholt" - darüber, ob 219a überhaupt mit der Verfassung vereinbar sei.

"Als Bürger sage ich", so der Richter, "möge das Gesetz geändert werden."

Obwohl selbst der Richter Zweifel äußerte, ob das Werbeverbot verfassungsmäßig ist, lehnte das Landgericht die Vorlage des Falls in Karlsruhe ab. Die Gerichte seien "in solchen Dingen überfordert", hieß es. Als Bürger sehe er es durchaus gerne, so der Richter, wenn das Gesetz geändert werde. Aber der Paragraph 219a sei klar und deutlich formuliert, der Wille des Gesetzgebers sei eindeutig. Indirekt schob das Gericht eine Entscheidung in der Sache damit zur Politik zurück. In der Bundesregierung sind Werbeverbot und Abtreibung zu emotionsgeladenen Symbolthemen geworden. Seit fast einem Jahr versuchen Politiker in Berlin, das Problem zu klären. Nachdem man im Bundestag keine Einigung erzielen konnte, sollen nun vier Minister der Bundesregierung einen Vorschlag ausarbeiten: Justizministerin Katarina Barley und Familienministerin Franziska Giffey für die SPD und Kanzleramtschef Helge Braun und Gesundheitsminister Jens Spahn für die CDU.

Sich für eine Geburt rechtfertigen Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete dringen auf eine grundlegende Klärung ethischer Fragen bei Bluttests für Schwangere, etwa auf ein Down-Syndrom des Kindes. Die Fortschritte der genetischen Diagnose erforderten gesellschaftliche Antworten, wie mit den Erkenntnissen umzugehen sei, sagte der CDU-Abgeordnete Rudolf Henke bei der Vorstellung einer fraktionsübergreifenden Initiative am Freitag in Berlin. Angestrebt wird dafür eine offene Debatte im Bundestag Anfang kommenden Jahres. Hintergrund ist eine Prüfung, in welchen Fällen die gesetzlichen Kassen solche Tests künftig bezahlen könnten. Die Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer sagte, statt durch immer mehr Tests den Anschein zu erwecken, man habe es unter Kontrolle, was für ein Kind man bekomme, gehe es um Wertschätzung von Vielfalt. Dagmar Schmidt (SPD) sagte, Eltern sollten nie in Gefahr geraten, sich für die Geburt eines Kindes rechtfertigen zu müssen. Den Anstoß für eine Debatte haben zehn Parlamentarier von Union, SPD, Grünen, Linken und FDP in einem gemeinsamen Papier gegeben. Seit 2012 werden Schwangeren vorgeburtliche Bluttests angeboten, die unter anderem untersuchen, ob das Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommen würde. Lange hatte sich dies zuvor nur mit einer riskanteren Fruchtwasseruntersuchung abschätzen lassen. dpa

Barley betonte, sie sei optimistisch, dass "noch in diesem Herbst" eine Lösung in der Koalition gefunden werde. "Hier vertraue ich auch auf das Wort der Kanzlerin, die zugesagt hat, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden." Sowohl Justizministerin Barley als auch Frauenministerin Giffey plädierten in dieser Woche für eine Reform des Paragrafen 219a. "Wir müssen die gute Arbeit von Ärztinnen und Ärzten entkriminalisieren und ihnen Rechtssicherheit geben", sagte Giffey am Freitag. Zuvor hatte schon Barley auf die Neuregelung gedrungen. Linke und Grüne verlangen die Streichung des Paragrafen, die FDP schlägt eine Abschwächung vor. Gesundheitsminister Jens Spahn wies die Ideen zur Änderung des umstrittenen 219a in der Vergangenheit allerdings vehement zurück. Auch die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz, sagte: "Wir werden einen Vorschlag machen, ohne den Lebensschutz des ungeborenen Lebens infrage zu stellen." Denn in der Union besteht die Sorge, dass mit der Änderung des Werbeparagrafen der gesamte, vor mehr als 20 Jahren gefundene Kompromiss zur Beratungspflicht und Zwölf-Wochen-Frist bei Schwangerschaftsabbrüchen ins Wanken gerät - könnte doch am Ende der Debatte eine Liberalisierung von Abtreibungen stehen.

Nach dem Urteil des Landgerichts wird umso deutlicher, dass eine Entscheidung wohl nur die Regierung herbeiführen kann. Wann sie diese fällt, bleibt aber unklar, auch wenn die SPD ein Ultimatum gestellt hat: Wenn nicht bis zum Herbst ein abgestimmter Entwurf vorliege, sei auch eine Abstimmung ohne Fraktionszwang denkbar. Berlin und Hamburg haben bereits selbst gehandelt, beide Senatsverwaltungen veröffentlichten Listen mit Praxen, die Abbrüche vornehmen.

Einen Rat gab der Richter des Landgerichts der Ärztin Kristina Hänel noch mit auf den Weg: "Sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel in einem Kampf für ein besseres Gesetz." Und diesen Kampf wird Hänel weiterführen: Sie kündigte Revision beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main an.