26. Januar 2019, 22:04 Uhr Para-Ski Weltmeisterin ohne Musik

Anna-Lena Forster etabliert sich neben Anna Schaffelhuber als Gesicht des paralympischen Wintersports. Doch neben der Freude über WM-Gold äußert sie auch Kritik an der Veranstaltung.

Von Sebastian Fischer

Einen der größten Erfolge ihrer sportlichen Laufbahn hat Anna-Lena Forster mit einer ganz persönlichen Zeremonie gefeiert. Forster, 23, seit Donnerstag paralympische Slalom-Weltmeisterin, hat am Freitag ausgeschlafen, ist zum Monte Santo di Lussari nahe der Grenze zwischen Italien und Slowenien gefahren, hat "gut gegessen", wie sie erzählt, und in der Sonne gesessen. Um zu verstehen, warum das nun etwas Besonderes ist, muss man wissen: Die Umstände bei den paralympischen Ski-Weltmeisterschaften, die seit dem 21. Januar und bis zum 1. Februar in Kranjska Gora/Slowenien und Sella Nevea/Italien stattfinden, waren laut Forster bislang nicht allzu feierlich.

Professionelle Rahmenbedingungen sind stets ein Thema im paralympischen Sport, Wettkämpfe sind mit Aufwand verbunden, es braucht Barrierefreiheit und passionierte Inszenierung, das Interesse von Sponsoren und Publikum ist keine Selbstverständlichkeit. Die Monoskifahrerin Forster hat bereits beides erlebt, fehlende und besondere Wertschätzung: Sie hat in Vorbereitung auf die Paralympics 2018 nach finanzieller Unterstützung gesucht und laut eigener Darstellung von einem Schokoladenproduzent eine Tüte mit Süßigkeiten erhalten - verbunden mit dem Hinweis, man sei schon sozial engagiert. Sie wird, andererseits, seit 2017 als paralympische Spitzenathletin vom Finanzministerium gefördert, kann ihren Sport als Profi betreiben und nebenher in Freiburg Psychologie studieren. Nach zwei Goldmedaillen 2018 in Pyeongchang saß sie im ZDF-Sportstudio, wurde auf der Straße erkannt. Entsprechend enttäuscht war sie nun zunächst in Slowenien.

Für die Ausrichtung der Veranstaltung war zunächst Obersaxen in der Schweiz auserwählt worden, doch das Organisationskomitee der Region sagte zur Überraschung des Para-Weltverbands IPC im April 2018 ab. Kurzfristig wurde die WM an Kranjska Gora und Sella Nevea vergeben. Bis Donnerstag fanden die technischen Disziplinen in Slowenien statt, von Dienstag an werden die Speed-Rennen in Italien ausgetragen. Forster, die ohne rechtes und mit verkürztem linken Bein geboren wurde, tritt in allen Wettbewerben der sitzenden Konkurrenz an.

Forster etabliert sich als zweites Gesicht des paralympischen Wintersports

Im Riesenslalom zum Auftakt gewann sie Bronze und war unzufrieden, tags darauf gewann sie dann Gold, obwohl sie im Ziel zunächst gar nicht daran geglaubt hatte. An der viertletzten Stange stand sie nach einem Fahrfehler quer, verlor nahezu komplett den Schwung, fluchte auf der Ziellinie. Nur weil auch ihre Teamkollegin Anna Schaffelhuber bei der Zieleinfahrt gepatzt und Forster im oberen Teil überragend gefahren war, gewann sie. Doch es dauerte, bis richtige Siegerstimmung aufkam. Im Ziel, erzählt Forster, spielte keine Musik, der Sprecher war kaum zu hören. Für ihren kleinen mitgereisten Fanclub habe es keine Möglichkeit gegeben, etwas zu trinken oder zu essen zu kaufen - und für Athleten wie Zuschauer nur vier Dixi-Klos. "Wir sind sehr enttäuscht", sagt Forster, die Organisation sei "wirklich nicht sehr wertschätzend".

Sie brauchte also ein bisschen länger, um die Dimension ihres Erfolgs zu erfassen. Der WM-Titel war der einzige, der Forster in ihrer Sammlung bislang noch fehlte, "eine offene Rechnung", sagt sie. Mit Slalom-Gold etabliert sie sich weiter als zweites deutsches Gesicht des paralympischen Wintersports neben Schaffelhuber, die im Slalom und Riesenslalom Silber gewann. Zumal Schaffelhuber, fünfmalige Gold-Gewinnerin von Sotschi 2014, viermalige Behindertensportlerin des Jahres, nach dieser Saison offenbar zunächst andere Dinge als den Sport priorisieren will: Uni-Abschluss und Referendariat, Hochzeit und Hausbau. Paralympics 2022? "Das kann ich noch überhaupt nicht absehen", sagt Schaffelhuber.

Anna-Lena Forster denkt zweifellos im paralympischen Vier-Jahres-Rhythmus. Sie freut sich auch auf die ausstehenden Wettbewerbe in Italien, der Umstände zum Trotz, "uns macht das Skifahren ja Spaß". Und was die Wertschätzung für ihren Sport angeht, ist sie sich zumindest in ihrem Umfeld gewiss, dass sich seit den Paralympics 2018 viel verändert hat. "Den Leuten in meiner Region ist das bewusst" - dass sie professionellen Sport betreibt, der professionelle Bedingungen braucht. Einen hochkarätigen Sponsor hat sie nach der Absage des Süßigkeitenherstellers übrigens auch gefunden: Einen großen Autobauer, der olympische und paralympische Sportler gleichermaßen fördert. "So sollte das mehr sein", sagt Forster. "Es ist noch Potenzial da."