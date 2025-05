An diesem Mittwoch beginnt das Konklave, diese uralte Papstwahl-Zeremonie. In den Gesprächen und Treffen davor kristallisiert sich immer mehr heraus, welche Anforderungen an den Pontifex gestellt werden. Und wer es werden könnte.

Von Marc Beise und Annette Zoch, Rom

In Santa Marta wird der Platz knapp. Weil der verstorbene Franziskus so viele neue Kardinäle ernannt hat, nehmen nun 133 anstatt wie eigentlich vorgesehen 120 von ihnen am Konklave teil, und sie haben Anspruch auf eine Unterkunft im Gästehaus des Vatikans. Auch ist die Papst-Etage, in der Franziskus wohnte und lebte, weiterhin versiegelt. Es müssen deshalb auch Räume in Alt-Santa Marta, dem angrenzenden Gebäude, dazu gebucht werden. Weil die Qualität der Zimmer unterschiedlich ist, hat das Los entschieden, wer wo einziehen darf. Seit Dienstagmorgen belegten die ersten Papstwähler ihre Zimmer.