Papst Franziskus hat die Gläubigen bei der Christmette zu Hoffnung und Mut aufgerufen. Die Geschichte von der Geburt Jesu als Sohn eines armen Zimmermanns solle Hoffnung geben, dass jeder einen Einfluss auf die Welt habe, sagte der 88-jährige Pontifex am Dienstagabend im Petersdom in Rom. „Die Hoffnung ruft uns auf, nicht zu zögern, uns nicht von alten Gewohnheiten zurückhalten zu lassen oder in Mittelmäßigkeit und Trägheit zu versinken.“ Die Hoffnung ermutige die Menschen, sich über die falschen Dinge zu ärgern und den Mut zu finden, sie zu ändern.