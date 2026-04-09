Es war ein ungewöhnliches Treffen im Pentagon: Hochrangige Vertreter des US-Verteidigungsministeriums haben im Januar den damaligen Botschafter des Vatikans in den USA einbestellt. Die Atmosphäre soll sehr angespannt gewesen sein, berichten die US-Portale The Free Press und Letters from Leo. Vatikan-Beamte hätten den Termin demnach als scharfe Zurechtweisung beschrieben. Als Warnung, dass die Vereinigten Staaten über die militärische Macht verfügten, zu tun, was immer sie wollten. Und dass die Kirche besser an ihrer Seite stünde.