Laut der Bibel fuhr der Prophet Elija in einem „feurigen Wagen“ gen Himmel: Steht die Kirche also aufseiten des Verbrenners? Das neue Elektro-Papamobil zeigt aber etwas anderes.

(SZ) Dass die deutsche Wirtschaft sich in der gleichen Lage befindet wie die Titanic nach dem Zusammenstoß mit dem Eisberg, erfährt der Fernsehzuschauer bei jeder Talkshow. Schnell kippt er daraufhin ein Bierchen, womöglich ist es das letzte, das er sich leisten kann. Retter sind nicht in Sicht, auch keine Retterinnen. Wirtschaftsminister Habeck ist in die Kombüse geflüchtet, dort ist er vor Lindner sicher, der Musk und Milei ins Boot holen will – der eine Trumps vielversprechender Systemsprenger, der andere bekennender Anarchokapitalist, ein herzerfrischend moralfreier Politikertyp, der Kapitalisten vor staatlichen Zumutungen wie Recht und Gesetz zu schützen gelobt. So grässlich sich das alles anfühlt, es ist noch lange kein Grund, die Flinte in den Sand zu stecken. Es gibt auch gute Nachrichten, sogar für Deutschland und sein Leitkulturgut, das Auto. Ausländischen Autobauern geht es auch mies – und: Der Papst hat ein neues Papamobil. Eines, das vollelektrisch fährt. Das Beste aber ist: Das Papstauto ist ein deutsches Fabrikat. Ein Mercedes.