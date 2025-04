Der kranke Franziskus gewährt dem US-Vizepräsidenten am Sonntag eine Audienz. Mittags zeigt der Papst sich zur Freude der Gläubigen auf dem Petersplatz. Die Ostertage in Rom.

Von Marc Beise, Rom

Nun haben sie sich also doch noch getroffen, der kranke Papst und der kraftstrotzende amerikanische Vizepräsident. Am Ostersonntag, vor dem großen Festgottesdienst, sei es im Gästehaus Santa Marta, wo das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder wohnt, zu einem kurzen Treffen gekommen, teilte der Vatikan mit. Es trafen sich zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Während Franziskus die Welt um Barmherzigkeit, Fürsorge und Gastfreundschaft für die Schwachen in der Gesellschaft anfleht, steht J. D. Vance für die Politik von Donald Trump, Menschen zu diffamieren, sie auszugrenzen und bei Bedarf abzuschieben. Auch wenn beide Seiten offiziell diplomatische Formen einhalten: Selten war das Verhältnis zwischen dem Vatikan und einer US-Regierung schlechter als heute, vermutlich hatten Vance und der Papst sich nicht viel zu sagen.